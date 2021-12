La definizione e la soluzione di: Il premio Nobel per la letteratura del 2021. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 16 lettere : ABDULRAZAK GURNAH

Significato/Curiosità : Il premio Nobel per la letteratura del 2021

Vincitori del premio Nobel per la letteratura Voce principale: premio Nobel per la letteratura. Segue un elenco dei vincitori del premio Nobel per la letteratura. Il premio viene assegnato annualmente ... Definizione e Soluzione Aggiornata a mercoledì 29 dicembre 2021

