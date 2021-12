La definizione e la soluzione di: La precisazione richiesta da chi non ha ben capito. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 11 lettere : CHIARIMENTO

Significato/Curiosità : La precisazione richiesta da chi non ha ben capito

Rino Gaetano (categoria Pagine con collegamenti non funzionanti) riferimento a fatti non corrispondenti al vero ed evocati a distanza di ben 26 anni dalla sua tragica scomparsa». Repentina arrivò la precisazione da parte del ... Definizione e Soluzione Aggiornata a mercoledì 29 dicembre 2021

Altre definizioni con precisazione; richiesta; capito; È firmata dal popolo come richiesta al governo; richiesta perentoria e definitiva lat; richiesta di aiuto; La conferma richiesta ; Brutti capito mboli; I capito li del commediografo; capito oppure incluso; Se non è capito è incluso; Cerca nelle Definizioni