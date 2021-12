La definizione e la soluzione di: Porta consiglio, secondo un popolare proverbio. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 5 lettere : NOTTE

Significato/Curiosità : Porta consiglio, secondo un popolare proverbio

Lilith (sezione Tradizione popolare) popolare ebraica Lilith è un terribile demone. Esiste una tradizione secondo la quale viene posto attorno al collo dei neonati di sesso maschile un amuleto ... Definizione e Soluzione Aggiornata a mercoledì 29 dicembre 2021

