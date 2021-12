La definizione e la soluzione di: Si pone per bloccare. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 4 lettere : VETO

Significato/Curiosità : Si pone per bloccare

Golden power ostili. Il 31 marzo 2021, il governo Draghi ha usato per la prima volta il golden power, per bloccare l'acquisizione del 70% della Lpe s.p.a. azienda lombarda ... Definizione e Soluzione Aggiornata a mercoledì 29 dicembre 2021

Altre definizioni con pone; bloccare; Un compone nte dell acqua; Il Ness agente di polizia che incastrò Al Capone ; Dispone di portaelicotteri e sottomarini; Le rose del Giappone ; Basta una lettera per bloccare Atene; Può bloccare il transito; bloccare i polsi con braccialetti; bloccare , impedire;