La definizione e la soluzione di: Piccoli pesci di mare dalle carni pregiate. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 6 lettere : ALACCE

Significato/Curiosità : Piccoli pesci di mare dalle carni pregiate

Epinephelinae specie di pesci d'acqua salata, comunemente indicati come cernie; sono pesci di grosse dimensioni, generalmente di profondità, dalle carni pregiate. Il nome ... Definizione e Soluzione Aggiornata a mercoledì 29 dicembre 2021

