Soluzione 6 lettere : ACANTO

Significato/Curiosità : Pianta erbacea perenne

Pianta perenne Juniperus communis, il corniolo cornus mas, ecc. Un esempio di Pianta erbacea perenne che secca in autunno per poi rifiorire a partire dal rizoma la primavera ... Definizione e Soluzione Aggiornata a mercoledì 29 dicembre 2021

Altre definizioni con pianta; erbacea; perenne; Virna, la compianta interprete di Va dove ti porta il cuore; Un organismo come una pianta o un albero; Si pianta no nella terra per tendere un tirante; La pianta aromatica detta erba del re; Pianta erbacea che dà il nome a un animale marino; Pianta erbacea nota anche come giglio africano; Pianta erbacea con radica dal sapore di senape; Pianta erbacea da cui si ricava un olio da cucina; Nei cartoons ?perenne mente inseguito da Vil Coyote; Erba perenne dai grandi fiori azzurri; Ricoprono perenne mente le cime più alte; perenne ; Cerca nelle Definizioni