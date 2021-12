La definizione e la soluzione di: Ha ospitato l Expo 2015 assieme a Milano. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 3 lettere : RHO

Significato/Curiosità : Ha ospitato l Expo 2015 assieme a Milano

Milano 2008, dal 1º maggio al 31 ottobre 2015 la città ha ospitato l'Expo 2015, sul tema dell'alimentazione. La città di Milano è presente nelle pubblicazioni del ... Definizione e Soluzione Aggiornata a mercoledì 29 dicembre 2021

Altre definizioni con ospitato; expo; 2015; assieme; milano; Ha ospitato le Olimpiadi 1896 e 2004; Ha ospitato le Olimpiadi del 2000, in Australia; La sensazione di comodità gradita da chi è ospitato ; Il viale principale del sito di expo 2015; Quella commerciale riguarda import ed expo rt; Forma di Import-expo rt; La manifestazione che si è tenuta a Milano dal maggio all ottobre del 2015 ; __ City, vincitore della Premier League 2015 -2016; L'Anna Maria presidentessa Rai dal 2012 al 2015 ; Nel 2015 sul web era bianco e oro o nero e blu; Legati assieme ; Fu maledetto assieme ai suoi discendenti; Elemento che forma l acqua assieme all ossigeno; Sono tutte assieme in euforia; Il prelato Angelo Scola lo è emerito di milano ; Un bacino artificiale presso milano ; Il complesso fortificato nel centro di milano ; La manifestazione che si è tenuta a milano dal maggio all ottobre del 2015; Cerca nelle Definizioni