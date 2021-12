La definizione e la soluzione di: Ospita animali in cattività. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 3 lettere : ZOO

Significato/Curiosità : Ospita animali in cattivita

Sarcophilus harrisii (sezione Il diavolo orsino in cattività) l'allevamento in cattività del diavolo orsino è che si tratta di un animale notturno, mentre nelle case e nei giardini zoologici questi animali vengono generalmente ... Definizione e Soluzione Aggiornata a mercoledì 29 dicembre 2021

Ha ospita to l Expo 2015 assieme a Milano; Piccola cappella o nicchia che ospita una statua; ospita la Palazzina di Caccia vicina a Torino; ospita un famosissimo santuario in Francia; Rifugio per animali selvatici; Dalle sembianze animali ; Lo sono animali come pecore, mucche e cavalli; Sonno invernale di alcuni animali ; Giardino che ospita animali in cattività ; Vi nuotano i pesci in cattività ;