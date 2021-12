La definizione e la soluzione di: Non poter soffrire. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 6 lettere : ODIARE

Significato/Curiosità : Non poter soffrire

Sindrome delle fascicolazioni benigne patologie, può aumentare la sensazione di debolezza e la preoccupazione di poter soffrire di malattie gravi o neurodegenerative. In alcuni rari casi può esserci ... Definizione e Soluzione Aggiornata a mercoledì 29 dicembre 2021

Altre definizioni con poter; soffrire; Esigui come certi poter i; Così è detta la sedia dell uomo di poter e; Ostentazione di poter e, arroganza; La Faye attrice in Chinatown e Quinto poter e; Patire, soffrire ; Gode nel far soffrire ; Si può soffrire in volo; Un sinonimo di soffrire ; Cerca nelle Definizioni