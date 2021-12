La definizione e la soluzione di: Vi nacque Saba. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 7 lettere : TRIESTE

Significato/Curiosità : Vi nacque Saba

Umberto Saba Umberto Saba, pseudonimo di Umberto Poli (Trieste, 9 marzo 1883 – Gorizia, 25 agosto 1957), è stato un poeta, scrittore e aforista italiano. Umberto Saba nacque ... Definizione e Soluzione Aggiornata a mercoledì 29 dicembre 2021

Altre definizioni con nacque; saba; Vi nacque Platone; nacque già in età da marito; Vi nacque Galvani; Vi nacque Rossini; Succede sempre al saba to; Vi nacque Umberto saba ; Concittadino di Umberto saba ; Articolo plurale | saba to 27 novembre 2021; Cerca nelle Definizioni