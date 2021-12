La definizione e la soluzione di: Mutato, cambiato. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 7 lettere : VARIATO

Significato/Curiosità : Mutato, cambiato

Associazione Calcio Milan ottenere successi nelle fasi nazionali. Nel marzo 1919 la denominazione fu mutata in Milan Football Club e nel 1926 venne inaugurato lo stadio San Siro, fatto ... Definizione e Soluzione Aggiornata a mercoledì 29 dicembre 2021

Altre definizioni con mutato; cambiato; Commutato re elettrico; L'imputato meno mutato ; Cacciatore tramutato in cervo da Artemide; Commutato re a comando elettrico; Rubrica fissa di un magazine che ha cambiato la consueta posizione; Viene scambiato fra amici; Ha cambiato forma ma non si è spezzato; cambiato , modificato; Cerca nelle Definizioni