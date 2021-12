La definizione e la soluzione di: Un modo sgarbato di dire "prendi!". Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 2 lettere : TO

Significato/Curiosità : Un modo sgarbato di dire prendi!

Altre definizioni con modo; sgarbato; dire; prendi; Le future spose gli danno l addio in modo festoso; Un modo di camminare al buio; Altro modo di chiamare l ambrosia: __ degli dei; Un tipo di pomodo ro diffuso in Piemonte e Sardegna; Un modo sgarbato di dire prendi!; Un modo sgarbato di dire prendi!; Rispondere in __ modo: è proprio di chi è sgarbato ; E' malo quello dello sgarbato ; dire cose prive di senso: __ a vanvera; Batterlo vuol dire scappar; Effetto contrario alla dire zione di uno sparo; Attitudine a dire la verità; Un ambita onorificenza per gli imprendi tori; Un modo sgarbato di dire prendi !; Un onorificenza ambita dagli imprendi tori; Estée __, nota imprendi trice statunitense del '900; Cerca nelle Definizioni