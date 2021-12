La definizione e la soluzione di: Misero e infelice. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 6 lettere : TAPINO

Significato/Curiosità : Misero e infelice

Non ignara mali, miseris succurrere disco sofferenza, imparo a soccorrere i miseri (gli infelici) (Virgilio, Eneide, I, 630). Sono le parole con cui Didone riceve Enea e i suoi compagni di sventura ... Definizione e Soluzione Aggiornata a mercoledì 29 dicembre 2021

