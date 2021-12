La definizione e la soluzione di: È la meta del sole. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 7 lettere : PONENTE

Significato/Curiosità : e la meta del sole

Metà di un sole giallo Metà di un sole giallo (Half of a Yellow Sun) è un romanzo scritto da Chimamanda Ngozi Adichie. Il libro descrive la Guerra civile in Nigeria dal punto ... Definizione e Soluzione Aggiornata a mercoledì 29 dicembre 2021

Altre definizioni con meta; sole; Rivestito con un meta llo antiruggine; Quello alternativo taglia legno o meta llo; Cerchio meta llico bucato utile per fare spessore; Parte meta llica in punta alla sac à poche; Si dice del sorgere e del tramontare di un corpo celeste in congiunzione astronomica con il sole ; Lato geografico dove tramonta il sole ; La canta Giorgia: Di sole e d __; Mettere al sole degli alimenti per disidratarli; Cerca nelle Definizioni