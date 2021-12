La definizione e la soluzione di: Si macina a tavola. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 4 lettere : PEPE

Significato/Curiosità : Si macina a tavola

Altre definizioni con macina; tavola; La ruota per arrotare o macina re; Vi si macina il grano; Si macina no per la farinata ligure; macina re con i denti; Lo sono fluoro e bromo nella tavola periodica; Custodiva la tavola delle Leggi: Arca dell __; Si porta in tavola con I insalata; Sedeva coi suoi cavalieri alla tavola rotonda; Cerca nelle Definizioni