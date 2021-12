La definizione e la soluzione di: "Io" per Tacito e Catullo. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 3 lettere : EGO

Significato/Curiosità : Io per Tacito e Catullo

Ode della gelosia (fr. 31 Voigt) (sezione Il carme 51 di Catullo) percezione del proprio corpo e fosse morta. Una fortunata rielaborazione è stata quella di Catullo, poeta romano del I secolo a.C. Catullo ripropone l'ode saffica ... Definizione e Soluzione Aggiornata a mercoledì 29 dicembre 2021

