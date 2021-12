La definizione e la soluzione di: Insieme all algonchiano, costituisce l era geologica più antic. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 8 lettere : ARCHEANO

Altre definizioni con insieme; algonchiano; costituisce; geologica; antic; Un insieme di rioni; insieme di sostanze mescolate; insieme di giostre e chioschi ing; insieme a quattr otto; Si costituisce fra più persone per scopi filantropici; Quella nera costituisce un eccezione; La pietra che costituisce un punto fermo; costituisce il... termometro valutario dello Stato; Fase geologica ; L’epoca geologica tuttora in corso; L'era geologica detta anche terziaria; Epoca geologica divisa in Chattiano e Rupeliano; La città francese che gli antic hi romani chiamavano Nemetacum; Persiano antic o; Un antic a città del Peloponneso legata a Creta; Le coppie li serrano romantic amente ai ponti; Cerca nelle Definizioni