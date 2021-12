La definizione e la soluzione di: Un infuso... da salotto. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 2 lettere : TE

Significato/Curiosità : Un infuso... da salotto

Gabriele D'Annunzio (categoria P3365 letta da Wikidata) Novecento il poeta suggerì il nome del liquore "Aurum", a base di brandy e infuso di arance, tipico di Pescara, al fondatore della fabbrica Amedeo Pomilio ... Definizione e Soluzione Aggiornata a mercoledì 29 dicembre 2021

