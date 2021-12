La definizione e la soluzione di: Un immagine sacra tipica dell arte bizantina. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 5 lettere : ICONA

Significato/Curiosità : Un immagine sacra tipica dell arte bizantina

arte sacra Per arte sacra, secondo l'interpretazione di Titus Burckhardt, non si intende qualunque opera artistica che rappresenti un soggetto religioso, ma più specificamente ... Definizione e Soluzione Aggiornata a mercoledì 29 dicembre 2021

