La definizione e la soluzione di: L imitazione della forma ideale della realtà. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 6 lettere : MIMESI

Significato/Curiosità : L imitazione della forma ideale della realta

Città ideale Disambiguazione – Se stai cercando il dipinto, vedi Città ideale (dipinto). Una città ideale è il concetto di un insediamento urbano (progettato, o solo ... Definizione e Soluzione Aggiornata a mercoledì 29 dicembre 2021

Altre definizioni con imitazione; della; forma; ideale; della; realtà; Fedele imitazione ; Presi in giro attraverso un'imitazione ; Di linguaggio aulico a imitazione ... dei tomi; imitazione in chiave burlesca, macchietta; Ricopre la catena della bicicletta; Film di Michele Placido sulla famigerata banda della Magliana; Fiume della Bosnia-Erzegovina; Provincia della Manciuria; Studia la deforma zione dei corpi; Trasforma no la fola in favola; La forma dello zampirone anti zanzare; Quella Europea è forma ta da 27 stati; Trovarsi a proprio... è una condizione ideale ; Punteggio ideale a blackjack; Il luogo ideale per barbecue e gazebo; Si sacrificano per un ideale ; Ricopre la catena della bicicletta; Film di Michele Placido sulla famigerata banda della Magliana; Fiume della Bosnia-Erzegovina; Provincia della Manciuria; realtà effettiva e assoluta; Uscire da uno stato di torpore, tornare alla realtà ; La presenza nella realtà ; Tendenza psicologica alla fuga dalla realtà ; Cerca nelle Definizioni