La definizione e la soluzione di: Grave scomunica. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 7 lettere : ANATEMA

Significato/Curiosità : Grave scomunica

scomunica anche le scomuniche "riservate": infatti in genere una scomunica può essere tolta dal sacerdote durante una normale confessione; se però la scomunica è riservata ... Definizione e Soluzione Aggiornata a mercoledì 29 dicembre 2021

Altre definizioni con grave; scomunica; È più grave se è deformante; Quello della strada compie un grave reato; E grave ... nel caffè; Disturbo fisico non grave ; Provoca la scomunica ; Il Michele patriarca scomunica to dal Papa nel 1054; Veniva scomunica to; Fu scomunica to da Leone X; Cerca nelle Definizioni