La definizione e la soluzione di: Un graduato in marina. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 18 lettere : UFFICIALE IN SECONDA

Significato/Curiosità : Un graduato in marina

Corpo degli equipaggi militari marittimi (reindirizzamento da Corpo Reali Equipaggi di marina) e dei graduati della marina Militare italiana. Durante l'esistenza della Regia marina la sua denominazione era Corpo Reali Equipaggi di marina (acronimo ... Definizione e Soluzione Aggiornata a mercoledì 29 dicembre 2021

Altre definizioni con graduato; marina; graduato di truppa; Contenitore graduato ; Sono la settima e l'ultima in graduato ria; Un graduato ; Grido dei marina i per sincronizzarsi e dare ritmo; Una pianta come la lattuga marina ; marina i come Drake; marina io specializzato nel manovrare alcune vele; Cerca nelle Definizioni