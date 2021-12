La definizione e la soluzione di: Gomma usata come isolante. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 7 lettere : EBANITE

Significato/Curiosità : Gomma usata come isolante

Siliconi (reindirizzamento da Gomma siliconica) ottenere oggetti di forma definita, con tutte le caratteristiche di una Gomma. Esse sono chiamate HTV (High Temperature Vulcanizing) se vulcanizzano ad ... Definizione e Soluzione Aggiornata a mercoledì 29 dicembre 2021

Altre definizioni con gomma; usata; come; isolante; Al centro della gomma della macchina; Un tubetto con il cappelletto di morbida gomma ; I pescatori li calzano alti e di gomma ; È detto gomma naturale, si ottiene dal lattice; La testa bovina usata anticamente come ornamento; Tipo di carta usata dal salumiere; Una pianta molto usata nella medicina popolare; Grafia un tempo usata in Germania; Una macchina che lavora come un uom; Ragionamento come quello di Achille e la tartaruga; come un pugile o un brano musicale; Splendido... come un rettore d università; L elettricista usa quello isolante ; Riempire di materiale isolante un tessuto; Fibra vetrosa isolante ; Un polimero inorganico usato come isolante ; Cerca nelle Definizioni