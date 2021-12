La definizione e la soluzione di: Gli erano sacre le capre. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 3 lettere : PAN

Significato/Curiosità : Gli erano sacre le capre

Sant'Elena (isola) interne. Il drastico cambio di vegetazione è dovuto all'introduzione di capre, oltre a quella di nuovi tipi di piante. Questo ha portato all'estinzione ... Definizione e Soluzione Aggiornata a mercoledì 29 dicembre 2021

