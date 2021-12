La definizione e la soluzione di: Il giorno in cui sono nati... gli inesperti. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 4 lettere : IERI

Significato/Curiosità : Il giorno in cui sono nati... gli inesperti

Festività del giorno di Santa Maria Santissima; Il Leonardo de Il giorno della civetta; Un romanzo di Salvatore Satta: Il giorno del __; Lo diceva Mike Bongiorno salutando gli spettatori; Tra i frutti che dà ci sono i datteri; sono in Cina e in Congo; sono quasi tutti a disco; Si tessono nell ombra; Quello alternati vo taglia legno o metallo; Antenati orientali degli spaghetti ing; Posizionati in mezzo, nel punto più importante; Esaminati con attenzione; Fanno cadere gli inesperti ; Un nomignolo per giocatori inesperti : polli da __; Giovanotti inesperti ma pretenziosi;