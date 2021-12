La definizione e la soluzione di: Genera la differenza di alcuni composti in relazione alla collocazione degli atomi sostituenti. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 20 lettere : ISOMERIA DISPOSIZIONE

Altre definizioni con genera; differenza; alcuni; composti; relazione; alla; collocazione; degli; atomi; sostituenti; Si arrese al genera le Grant; Da lui ci separa una genera zione; Sono in testa al genera le; Lite degenera ta; Misura della tensione o differenza di potenziale; Una certa differenza ; La differenza tra sei e sette; La differenza tra quattro e cinque | Venerdì 26 novembre 2021; Sonno invernale di alcuni animali; La trappola tessuta da alcuni aracnidi; Un assortimento di pelle di alcuni animali; Videogioco da cui sono nati alcuni film: Tomb __; composti chimici con catene di atomi di silicio; Un suffisso per composti chimici; Si dice di composti del metallo che ha per simbolo Cu; Come letti... scomposti ; Vincolo, relazione affettiva; Allacciare di nuovo una relazione ; La linea del governo in relazione agli altri Stati; Interruzione di una relazione incrinata; Un suo successo è stato La balla ta del Cerutti; Si calcia dalla bandierina; Federazione Italiana Palla canestro; Firma per avalla re; C è quella degli scacchi in una nota serie TV; Antenati orientali degli spaghetti ing; Bicicletta per antonomasia degli anni 60; L organo legislativo federale degli Stati Uniti; Anagramma di sconti che è una parte anatomi ca; Composti chimici con catene di atomi di silicio; Reinier de, anatomi sta olandese celebre per i suoi studi sul pancreas; Quello atomi co... non è commestibile; Cerca nelle Definizioni