Fu re di Francia dal 1560 al 1574.

Soluzione 9 lettere : CARLO NONO

Significato/Curiosità : Fu re di Francia dal 1560 al 1574

Francesco II di Francia di Francia (Fontainebleau, 19 gennaio 1544 – Orléans, 5 dicembre 1560) fu re di Francia (dal 1559 al 1560) e re consorte di Scozia (dal 1558 al 1560) ... Definizione e Soluzione Aggiornata a mercoledì 29 dicembre 2021

