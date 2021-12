La definizione e la soluzione di: Forte... come l acciaio. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 8 lettere : TEMPRATO

Significato/Curiosità : Forte... come l acciaio

acciaio Esempi: C10 (è il più debole), C16, acciaio 16NiCrMo12 (è il più forte), acciaio 20NiCrMo2, acciaio 18NiCrMo5. Questi acciai servono a costruire ruote dentate ... Definizione e Soluzione Aggiornata a mercoledì 29 dicembre 2021

