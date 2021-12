La definizione e la soluzione di: Si fissa alla groppa del cavallo. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 5 lettere : SELLA

Significato/Curiosità : Si fissa alla groppa del cavallo

Equus ferus caballus (reindirizzamento da Addomesticamento del cavallo) Disambiguazione – "cavallo" rimanda qui. Se stai cercando altri significati, vedi cavallo (disambigua). Il cavallo domestico (Equus ferus caballus Linnaeus ... Definizione e Soluzione Aggiornata a mercoledì 29 dicembre 2021

Altre definizioni con fissa; alla; groppa; cavallo; Rubrica fissa di un magazine che ha cambiato la consueta posizione; Attrezzo necessario a fissa re e mantenere pezzi; Vengono ben fissa ti sotto le scarpe; Un artistico drappo fissa to alla parete; E ricercato dalla polizia; Non uno alla volta; Si mette alla tela dipinta; Ha la sentinella alla porta; Grava sulla groppa ; La coppia in groppa ; Le borse che si mettono sulla groppa del cavallo; Nella groppa e nella coda; Una tranquilla andatura del cavallo ; Quello del cavallo viene ferrato; Quella alla volpe è a cavallo ; Lo usa il fantino per spronare il cavallo ; Cerca nelle Definizioni