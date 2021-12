La definizione e la soluzione di: In fisica, un movimento come quello del pendolo. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 16 lettere : MOTO OSCILLATORIO

Significato/Curiosità : In fisica, un movimento come quello del pendolo

pendolo altri significati, vedi pendolo (disambigua). Il pendolo semplice (o pendolo matematico) è un sistema fisico costituito da un filo inestensibile e da ...

