La definizione e la soluzione di: Il fiore... di certi chiodi. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 8 lettere : GAROFANO

Significato/Curiosità : Il fiore... di certi chiodi

Altre definizioni con fiore; certi; chiodi; L organo riproduttivo nelle angiosperme del fiore ; Motivo di vanto e orgoglio: fiore all __; Siciliani come Carmen Consoli e Rosario fiore llo; Causa gonfiore doloroso alla palpebra; Lo sono certi ... assistenti; Sbarramento lungo il corso di certi fiumi; Madornale... come certi errori; Strappato a fatica, come certi si; L Attilio che finì in una botte irta di chiodi ; Lanciato alle Olimpiadi usato per piantare chiodi ; Aderisce alle superfici lisce senza colla o chiodi ; Era irta di chiodi quella di Attilio Regolo; Cerca nelle Definizioni