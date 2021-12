La definizione e la soluzione di: I film di breve durata. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 13 lettere : CORTOMETRAGGI

Significato/Curiosità : I film di breve durata

film cinematografica. Un film a corto metraggio (più frequentemente e brevemente chiamato "cortometraggio") è un film di breve durata. Non esiste un tempo ... Definizione e Soluzione Aggiornata a mercoledì 29 dicembre 2021

Altre definizioni con film; breve; durata; Un famoso film con le Gramatica e Serato; Famoso film con John Travolta; film di guerra del 1967: Quella sporca __; Con il nero in un film con Fabio Volo; Una breve serie di vignette disposte orizzontalmente; L Edison che breve ttò l invenzione della lampada; Osso breve del carpo e del tarso; Come prima... in breve ; Scarsa durata , poca lunghezza; Discordie di breve durata ; Intensa precipitazione di breve durata ; Le assicurazioni di durata di un prodotto;