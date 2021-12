La definizione e la soluzione di: Federazione Sindacale Mondiale. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Significato/Curiosità : Federazione Sindacale Mondiale

Federazione Sindacale Mondiale La Federazione Sindacale Mondiale, in sigla FSM (in inglese World Federation of Trade Unions, sigla WFTU), è un'unione Sindacale internazionale nata a ...