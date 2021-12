La definizione e la soluzione di: Ne fanno molte i turisti. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 4 lettere : FOTO

Significato/Curiosità : Ne fanno molte i turisti

Turismo (reindirizzamento da Turista) milioni di turisti internazionali, nel 2015 ve ne sono stati 1186 milioni e nel 2030 si prevede che saranno 1,8 miliardi. Il numero dei turisti interni è ... Definizione e Soluzione Aggiornata a mercoledì 29 dicembre 2021

