La definizione e la soluzione di: Famosa università. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 6 lettere : OXFORD

Significato/Curiosità : Famosa universita

Università di Bologna L'Alma Mater Studiorum - Università di Bologna (già Università degli Studi di Bologna; acronimo: UniBo) è un'università italiana statale. Attiva dall'XI ... Definizione e Soluzione Aggiornata a mercoledì 29 dicembre 2021

Altre definizioni con famosa; università; È famosa quella delle Marmore; famosa Villa romana; La sostanza nutritiva per cui la banana è famosa ; La famosa fontana nel film La dolce vita; Splendido... come un rettore d università ; L università offre quello professionale; L università di New York sigla; Quello accademico è un organo collegiale dell università ; Cerca nelle Definizioni