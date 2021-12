La definizione e la soluzione di: Era usata un tempo come vasca da bagno. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 7 lettere : TINOZZA

Significato/Curiosità : Era usata un tempo come vasca da bagno

Eureka (parola) quando, entrando in una vasca da bagno e notando che il livello dell'acqua era salito, capì che il volume di acqua spostata era uguale a quello della parte ... Definizione e Soluzione Aggiornata a mercoledì 29 dicembre 2021

Altre definizioni con usata; tempo; come; vasca; bagno; Gomma usata come isolante; La testa bovina usata anticamente come ornamento; Tipo di carta usata dal salumiere; Una pianta molto usata nella medicina popolare; Treccia arrotolata delle donne di un tempo ; Lo è l allenatore rimosso anzitempo dall incarico; tempo verbale che è anche un dono; Per un tempo infinito: per __; Forte... come l acciaio; Un ballo come la salsa; Un articolo come il; Gomma usata come isolante; Una vasca o un lavandino; vasca di legno; La monumentale vasca sul Gianicolo; La vasca in cui si pratica il nuoto; La Ekberg del bagno nella Fontana di Trevi; Come un bagno ... già preso; Si consumano in bagno ; Mettere a bagno per estrarre il principio attivo; Cerca nelle Definizioni