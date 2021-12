La definizione e la soluzione di: Era l unica parte vulnerabile di Achille. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 7 lettere : TALLONE

Significato/Curiosità : Era l unica parte vulnerabile di Achille

Tallone di Achille uccise Achille colpendolo con una freccia al tallone, in quanto esso era l'unica parte scoperta dall'armatura. Achille Tendine d'Achille Achille, in Treccani ... Definizione e Soluzione Aggiornata a mercoledì 29 dicembre 2021

