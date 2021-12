La definizione e la soluzione di: Era un circolo dell Enal. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 4 lettere : CRAL

Significato/Curiosità : Era un circolo dell Enal

Ente nazionale assistenza lavoratori (reindirizzamento da Enal) L'Ente nazionale assistenza lavoratori, più noto con la propria sigla Enal, fu un ente pubblico dopolavoristico nato nel 1945, in forza del decreto legislativo ... Definizione e Soluzione Aggiornata a mercoledì 29 dicembre 2021

