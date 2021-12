La definizione e la soluzione di: Lo emana la cannella. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 5 lettere : AROMA

Significato/Curiosità : Lo emana la cannella

Fuochi d'artificio (sezione Cannoli o cannelli) color verde bandiera. Serve per colorare la fiamma in azzurro. Canfora: quando miscelata con salnitro e zolfo emana una fiamma bianchissima. Carbonato di ... Definizione e Soluzione Aggiornata a mercoledì 29 dicembre 2021

Altre definizioni con emana; cannella; emana dal manicaretto; emana calore; Riescono a fiutare piccolissime particelle che emana no odore; Sparso, sprigionato, emana to; Aromi naturali come zafferano e cannella ; Uccello rosa cannella ; Albero della cannella ; Cerca nelle Definizioni