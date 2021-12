La definizione e la soluzione di: Si effettua prima di salpare. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 7 lettere : IMBARCO

Significato/Curiosità : Si effettua prima di salpare

Seconda guerra mondiale (categoria Voci non biografiche con codici di controllo di autorità) furia suicida contagiò anche la Marina, che il 7 aprile fece salpare con le ultime scorte di carburante disponibili l'unica grande unità rimasta operativa ... Definizione e Soluzione Aggiornata a mercoledì 29 dicembre 2021

Altre definizioni con effettua; prima; salpare; Furto effettua to con abilità in un luogo affollato; Nella pallacanestro si effettua no quelli liberi; L effettua il tennista sotto rete; Consente di effettua re trasporti su strada; prima di infilarlo, bisogna aprirlo; Guidando si preme prima di cambiare marcia; Smuovere la terra prima della semina; Il rosso colore prima rio; Si leva per salpare ; Si molla per salpare ; Si leva prima di salpare ; Si levano per salpare ; Cerca nelle Definizioni