La definizione e la soluzione di: L effetto del ripiegamento su se stesso. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 13 lettere : CONTORCIMENTO

Significato/Curiosità : L effetto del ripiegamento su se stesso

Matrimonio tra persone dello stesso sesso stesso sesso. All'eventuale identicità di sesso di chi contrae matrimonio ci si riferisce comunemente parlando di matrimonio tra persone dello stesso ... Definizione e Soluzione Aggiornata a mercoledì 29 dicembre 2021

Altre definizioni con effetto; ripiegamento; stesso; effetto causato da una forte convinzione mentale; effetto contrario alla direzione di uno sparo; Alcaloide avente l effetto di dilatare la pupilla; Alterati per l effetto di sostanze stupefacenti; Il ripiegamento di un esercito in difficoltà ; ripiegamento delle truppe; Di stesso tono e simultaneo in musica; Nati il nostro stesso anno; Quantità di biscotti cotti sullo stesso supporto; Sono scontate e speciali al tempo stesso ; Cerca nelle Definizioni