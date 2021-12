La definizione e la soluzione di: Un disastro che nessuno si sarebbe aspettato. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 8 lettere : PATATRAC

Significato/Curiosità : Un disastro che nessuno si sarebbe aspettato

disastro aereo di Tenerife Il disastro aereo di Tenerife è stato un incidente aereo avvenuto il 27 marzo 1977 alle ore 17:06:56 CET, a seguito della collisione tra due aerei passeggeri ... Definizione e Soluzione Aggiornata a mercoledì 29 dicembre 2021

Altre definizioni con disastro; nessuno; sarebbe; aspettato; Piccoli roditori che compiono disastro se migrazioni in massa; Un completo disastro ; Spaventoso disastro ; Un disastro ... che si mangia; nessuno vuole il colesterolo cosi!; Tipo di lettera... che nessuno vorrebbe ricevere; nessuno li ha invitati; Ulisse gli disse di essere nessuno ; Lo sarebbe la leggendaria civiltà di Atlantide; L'isola leggendaria in cui sarebbe sepolto Re Artù; In numeri romani sarebbe XCI; Come sarebbe la lotta tra un gigante e un nano; aspettato , previsto; aspettato , desiderato; È inaspettato in un film con Anne Hathaway; La fa finire un arrivo aspettato ;