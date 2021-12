La definizione e la soluzione di: Si dice del sorgere e del tramontare di un corpo celeste in congiunzione astronomica con il Sole. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 6 lettere : ELIACO

