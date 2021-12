La definizione e la soluzione di: Costruisce veicoli muniti di stanghe. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 9 lettere : CARRADORE

Significato/Curiosità : Costruisce veicoli muniti di stanghe

Altre definizioni con costruisce; veicoli; muniti; stanghe; Il gruppo italo-francese che costruisce aerei; costruisce ... contenitori di vino; La via che è il rito con cui si ricostruisce il percorso doloroso di Gesù; Lo ignora chi costruisce in una zona proibita; L anagrafe dei veicoli ; veicoli militari e da fuoristrada a trazione mista; Scheletri di veicoli ; Uno standard per veicoli a basso impatto ambientale; muniti , provvisti; Uccelli muniti di rostro e artigli; Mammiferi muniti di piccola proboscide; muniti di folta chioma; Cerca nelle Definizioni