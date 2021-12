La definizione e la soluzione di: Cosi è la faccia dell impudente. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 5 lettere : TOSTA

Significato/Curiosità : Cosi e la faccia dell impudente

Hard boiled (sezione Personaggi tipo e stereotipi) del detective hard boiled: impudente, freddo, irriverente. Il tipico detective americano di questi romanzi ha questi cliché: È un investigatore privato ... Definizione e Soluzione Aggiornata a mercoledì 29 dicembre 2021

