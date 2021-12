La definizione e la soluzione di: Così e... sola è la verità. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 3 lettere : UNA

Significato/Curiosità : Cosi e... sola e la verita

Verità Disambiguazione – Se stai cercando altri significati, vedi Verità (disambigua). Con il termine verità (in latino veritas, in greco ????e?a) si indica il senso ... Definizione e Soluzione Aggiornata a mercoledì 29 dicembre 2021

Altre definizioni con così; sola; verità; così sono dette le mani dello spendaccione; così può definirsi un giardino non curato; così è anche chiamata una pillola o compressa; così sono le specie foca monaca e Tigre di Giava; Non di più, sola mente; Cambiano il saio in sola io; Un isola fra Rodi e Samo; Gomma usata come isola nte; Attitudine a dire la verità ; Una verità evidente; Pertinacia, severità ; Lo è la verità senza veli; Cerca nelle Definizioni