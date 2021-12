La definizione e la soluzione di: Corner detto in un altro modo. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 14 lettere : CALCIO D\'ANGOLO

Significato/Curiosità : Corner detto in un altro modo

Alvise Corner (scrittore) stesso Corner in un esposto ufficiale alla Repubblica di Venezia, un ambito che ovviamente richiedeva serietà. Quanto alla famiglia, il Corner riteneva ... Definizione e Soluzione Aggiornata a mercoledì 29 dicembre 2021

Altre definizioni con corner; detto; altro; modo; corner ; Lo sport con corner e fuorigioco; Lo sport con i corner e i fuorigioco; L addetto all ascensore; Secondo un detto , di lei si fa virtù; Eufemisticamente detto necroforo; Osso dietro il ginocchio detto patella; Tutt altro che vicino; altro nome dell invertasi; Un altro nome dell imperatore Augusto; Un altro titolo per indicare il Papa; Confondere volutamente modo di dire; Spezzati in malo modo ; Un modo sgarbato di dire prendi!; Le future spose gli danno l addio in modo festoso; Cerca nelle Definizioni