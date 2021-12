La definizione e la soluzione di: La contiene l uovo di Pasqua. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 8 lettere : SORPRESA

Significato/Curiosità : La contiene l uovo di Pasqua

uovo di Pasqua – Se stai cercando l'omonimo tipo di comandi nascosti in un programma informatico, vedi Easter egg. L'uovo di Pasqua è un oggetto tradizionale, divenuto ... Definizione e Soluzione Aggiornata a mercoledì 29 dicembre 2021

Altre definizioni con contiene; uovo; pasqua; contiene le frecce; contiene un informazione in grado di modificare l ampiezza di un onda portante; In cucina contiene un condimento giallo; Campo che... contiene parole di significato affine; L uovo ... ben vestito; Le associazioni che promuovo no il turismo locale; Lo è il libro nuovo ; Allacciare di nuovo una relazione; Un regalo pasqua le; Cade sempre due giorni dopo la pasqua ; Tipici dolci pasqua li candidi uccelli bianchi; Un mese in cui cade la pasqua ; Cerca nelle Definizioni