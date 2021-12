La definizione e la soluzione di: Il contenuto alimentare nello stomaco durante la digestione. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 5 lettere : CHIMO

Significato/Curiosità : Il contenuto alimentare nello stomaco durante la digestione

stomaco che ha la funzione di immagazzinare il cibo e iniziarne la digestione. Il prefisso "gastro-", che identifica i termini medici legati allo stomaco, deriva ... Definizione e Soluzione Aggiornata a mercoledì 29 dicembre 2021

