La definizione e la soluzione di: Consonanti di fieno. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 2 lettere : FN

Significato/Curiosità : Consonanti di fieno

Lingua coreana (categoria Voci non biografiche con codici di controllo di autorità) cavernosa o cupa. Le Consonanti coreani hanno anche elementi di voce rigida, ma non si sa ancora quanto questo sia tipico delle Consonanti cavernose. Esse ... Definizione e Soluzione Aggiornata a mercoledì 29 dicembre 2021

Altre definizioni con consonanti; fieno; Le consonanti in India; consonanti come ce, sce, gn e gl; Voce senza consonanti ; Le consonanti nel cubo; Rastrelliera per il fieno della mangiatoia; Tagliare l'erba o il fieno ; Viene usato per raggruppare fieno o foglie; Cerca nelle Definizioni